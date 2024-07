Dopo la conferma di Maurizio Firinu alla guida della prima squadra, il Terralba Calcio ufficializza anche il primo colpo in entrata. Si tratta di Matteo Atzei, attaccante classe ’95, reduce da 8 positive stagioni con la maglia del Ghilarza, e in passato in Serie D con Arzachena e Deruta. Atzei andrà a rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Firinu. Nei prossimi giorni dovrebbero essere annunciati altre novità nelle fila terralbesi. Novità anche nello staff tecnico del settore giovanile. Alla guida dell’Under 18, infatti, è stato annunciato l’arrivo di Daniele Pintori, mentre Tommaso Cherchi seguirà gli Under 17 fascia A1. In Prima Categoria, invece, il Silanus annuncia il nome del nuovo tecnico; sarà Cristian Lai, in passato nello staff tecnico della Nuorese e mister di Paulese e Supramonte Orgosolo. In Seconda Categoria, infine, il Marrubiu ufficializza gli arrivi dei centrocampisti Alberto Bellan e Roberto Lisci.

