Inizia domani (domenica) anche il campionato di Promozione diviso in due gironi da 18 squadre ciascuno.

Quattro le neopromosse (Jerzu, Samugheo, Ozierese, Campanedda), cinque quelle ripescate (San Giorgio Perfugas, Freccia Parte Montis, Baunese, Thiesi e Vecchio Borgo Sant’Elia) e tre retrocesse dall’Eccellenza (Ghilarza, Li Punti e Alghero), oltre le ventisei confermate. Ecco le gare in programma (ore 16).

Girone A: Arborea-Castiadas, Pirri-Atletico Cagliari, Ierzu-Uta, Freccia-Cus Cagliari, Guspini-Borgo Sant'Elia, Samugheo-Tharros, Selargius-Ovodda, Tonara-Terralba, Villacidrese-Baunese.

Girone B: Arzachena-Stintino, Bonorva-Li Punti, Bosa-Alghero, Campanedda-Bono, Caslesardo-San GIorgio, Coghinas-Thiesi, Luogosanto-Ghilarza, Macomerese-Tuttavistra e Usinese-Ozierese.

