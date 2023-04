Domani (ore 16) si gioca l’intero turno valido per la penultima giornata del girone A di Promozione. Riflettori puntati sulla sfida a distanza tra Villasimius e Castiadas per il primo posto. La squadra di Antonio Prastaro, che ha un vantaggio di tre punti sui biancoverdi, è attesa sul campo dell’Asseminese, formazione che ha bisogno di punti per aggrapparsi ai playout. All’”Annunziata” di Castiadas arriva l’Atletico Cagliari, quarta forza del torneo. Il Guspini, terzo a quattro lunghezze dalla vetta, riceve il Gonnosfanadiga.

L’Orrolese di Marco Marcialis, che condivide il quintultimo posto col Selargius, riceve il già retrocesso La Palma. I granata di Franco Giordano giocano lo scontro diretto (in trasferta) col Cortoghiana, quartultimo. A Sirgius Donigala, l’Andromeda, contro il Cus Cagliari, va caccia di punti pesanti per provare a tenere accese le speranze di salvezza. Chiude Verde Isola-Villamassaria con gli ospiti hanno necessità di punti per evitare di essere risucchiati in zona playout.

Nel gruppo B, va in scena, alle 16, Tortolì-Tonara. Gli ogliastrini sono fuori dai giochi promozione, gli ospiti sono già matematicamente retrocessi.

Nel girone C, si giocano alle 16 Macomerese-Tempio e Bonorva-Porto Torres e, alle 17, Ozierese-Sennori.

