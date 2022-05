Lo stop dell'Eccellenza per i positivi nell'Ossese è giunto al termine. Domenica alle 16 si riprende dopo due settimane, con la penultima giornata della stagione regolare. È tempo di verdetti: può arrivare quello della promozione in Serie D dell'Ilvamaddalena capolista, impegnata sul campo del Castiadas già retrocesso e che non fa punti da dicembre. Perché la squadra di Sandro Acciaro festeggi con 90' d'anticipo serve inoltre che l'Ossese, reduce dai contagi della scorsa settimana, non vinca a Gavoi contro il Taloro nel big match del turno. Al "Maristiai" si affrontano la terza e la seconda in classifica, per una sfida che vuole dire tanto in chiave playoff. Per la zona alta anche Arbus-Nuorese, Ferrini-Bosa e Idolo-Monastir, quest'ultima incrocia la corsa salvezza dove sarà determinante lo scontro diretto Li Punti-Guspini. Chiudono il programma Porto Rotondo-Budoni, Sant'Elena-Ghilarza (a Serdiana) e Villacidrese-Asseminese.

Le nuove date. Con lo stop al campionato deciso sabato scorso si è reso necessario cambiare il calendario di Eccellenza. L'ultima giornata si giocherà domenica 15, poi mercoledì 18 le semifinali playoff (seconda contro quinta e terza contro quarta, in gara secca) e domenica 22 le finali. Una settimana più tardi inizierà la fase nazionale, contro una squadra abruzzese (ritorno il 5 giugno, chi passa accede al turno conclusivo in programma il 12 e 19 giugno).

Anticipi. Ultimo weekend per quanto riguarda la stagione regolare di Promozione. Non nel Girone A, che si è già chiuso domenica scorsa e vedrà come ultima partita i playout tra Fermassenti e Gonnosfanadiga (domenica l'andata a San Giovanni Suergiu, il 15 il ritorno). Nel C festeggia davanti ai suoi tifosi il Calangianus, domani alle 18.30 al "Signora Chiara" contro il Luogosanto a cinque giorni dall'aritmetica certezza del ritorno in Eccellenza. Sempre domani (alle 18) Samugheo-Seulo e Tonara-Fonni del B, partite senza necessità di classifica. Alle 17.30 di sabato, in Promozione C, Usinese-Siniscola.

© Riproduzione riservata