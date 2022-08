Il campionato regionale di Promozione ha i suoi gironi. In vista della partenza del 2 ottobre definita la suddivisione delle 42 squadre partecipanti, con la conferma dell'Atletico Bono come ultima ripescata al posto della Sigma rinunciataria. Il Girone A è composto da Andromeda, Asseminese, Atletico Cagliari, Castiadas, Cortoghiana, CUS Cagliari, Gonnosfanadiga, Guspini, La Palma, Orrolese, Selargius, Verde Isola, Villamassargia e Villasimius. Nel Girone B Abbasanta, Arborea, Atletico Bono, Barisardo, Bittese, Fonni, Idolo, Paulese, Posada, Santa Giusta, Siniscola Montalbo, Terralba Francesco Bellu, Tonara e Tortolì. Nel Girone C Bonorva, Buddusò, Coghinas, Lanteri Sassari, Luogosanto, Macomerese, Oschirese, Ozierese, Porto Torres, Sennori, Stintino, Tempio, Thiesi e Usinese. In Prima Categoria, dopo le rinunce di Aritzo e Bono e a seguito del passaggio di categoria dell'Atletico Bono, ripescate anche Florinas, Palau e San Paolo Apostolo, per cinque gironi da 14.

La Coppa. Le squadre di Promozione debutteranno in gare ufficiali con la Coppa Italia, alla quale non partecipano Andromeda e Villasimius per problemi organizzativi. Il primo turno vede le gare d'andata domenica 18 settembre alle 17.30, con ritorno una settimana dopo alla stessa ora: gli accoppiamenti diretti sono Sennori-Porto Torres, Siniscola-Posada, Fonni-Tonara, Oschirese-Ozierese, Paulese-Abbasanta, Guspini-Gonnosfanadiga, La Palma-Atletico Cagliari e Orrolese-Asseminese. Inizio anticipato per gli otto triangolari: domenica 11 settembre, sempre alle 17.30, si giocano Tortolì-Idolo (riposa il Barisardo), Castiadas-CUS Cagliari (riposa il Selargius), Cortoghiana-Verde Isola (riposa il Villamassargia), Buddusò-Bittese (riposa l'Atletico Bono), Terralba Francesco Bellu-Santa Giusta (riposa l'Arborea), Lanteri Sassari-Stintino (riposa l'Usinese), Bonorva-Thiesi (riposa la Macomerese) e Luogosanto-Tempio (riposa il Coghinas). Le altre partite del triangolare, in base al risultato del primo incontro, saranno nelle due domeniche successive. Ottavi il 19 ottobre e 2 novembre, quarti l'8 e 21 dicembre, semifinali il 22 febbraio e 8 marzo mentre la finale ha la data da definire.

