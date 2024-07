Negli ultimi due anni Cristian Dessì ha ottenuto due secondi posti dietro Villasimius e Monastir del girone A del torneo di Promozione. Ora passa al Guspini che nutre non poche ambizioni per il ritorno in Eccellenza.

Dessì, quartese, ha fatto bene anche alla guida del Sant'Elena dimostrandosi un tecnico emergente.

Il Guspini è una società dal passato illustre anche con tappe in Serie D. Ora sogna l'Eccellenza, traguardo non facile vista la concorrenza che si annuncia in Promozione.

Presto potrebbero arrivare anche la mezzala Michele Fadda e il portere Antonio Fortuna, due giocatori di grande esperienza che in Promozione possono fare la differenza.

