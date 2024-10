La Promozione di nuovo in campo domani per l'ottava giornata di andata. Tante le gare attese. Nel girone A, spiccano Lanusei-Arborea e Castiadas-Cus Cagliari. In campo quattro squadre che con nascondono le loro ambizioni. Due gare aperte ad ogni risultato.

Attesa anche a Guspini per l'arrivo del Pirri. L’Atletico Cagliari deve vedersela con il Villamassargia, penultima in classifica. Un incontro che potrebbe riservare diverse insidie per i cagliaritani. Il Tortolì fa visita al Terralba. Ad Arzana, l’Idolo gioca con la matricola Uta, sorpresa delle prime battute del torneo. L’Orrolese va a caccia di punti contro l’Atletico Maisanas . A Mulinu Becciu si gioca il derby del Campidano fra sant'Elena e Selargius

Nel girone B, riflettori puntati su Arzachena-Bonorva, Lanteri-Buddusò, Coghinas-Atletico Bono e Luogosanto-Macomere. L’Usinese gioca sul difficile campo dello Stintino. Il Bosa riceve il Siniscola. Chiudono Tonara-Castelsardo, Ovodda-Sennori e Abbasanta- Tuttavista Galtelli.

