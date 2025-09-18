Una stagione entusiasmante. Le premesse per l’Arzachena Academy Costa Smeralda ci sono tutte.

Questo pomeriggio in Piazza Risorgimento i biancoverdi si sono presentati ufficialmente con la prima squadra, allenata da Mauro Ottaviani e capitanata da Danilo Bonacquisti, il settore giovanile curato da Federico Cossu e la scuola calcio guidata da Gian Rocco Petrocelli.

A fare gli onori di casa il presidente Pasquale Cossu, artefice insieme al direttore sportivo Antonello Zucchi del progetto votato alla linea verde e alla valorizzazione dei talenti locali.

«L’obiettivo è di procedere con i piedi per terra, per far sì che la scuola calcio e il settore giovanile diventino delle eccellenze e la prima squadra possa tornare prima possibile dove merita Arzachena: su un palcoscenico nazionale», interviene il numero uno del club gallurese.

Soddisfatto il sindaco Roberto Ragnedda. «Con grande piacere riaccogliamo Pasquale in altra veste rispetto a quella di allenatore, con cui l’abbiamo conosciuto per tanti anni: con la sua passione e il suo impegno sono sicuro che farà le cose per bene», dice il primo cittadino di Arzachena.

Ragnedda ricorda i lavori di manutenzione al “Luigi Orecchioni”, destinato a diventare la casa del settore giovanile. Presente in Piazza Risorgimento anche Andrea Vaccarono, responsabile nazionale della Juventus Academy, che ha scelto l’Arzachena per sbarcare in Sardegna, e lo psicologo dello sport Riccardo Pazzona, che collabora col club smeraldino.

Ma è il momento della prima squadra, chiamata sulla scalinata reparto per reparto. «È fondamentale avere dei ragazzi di Arzachena», sottolinea Ottaviani.

«Essendo del posto sono molto contenti di fare parte del gruppo, e io sono molto soddisfatto di come si stanno comportando. La linea verde che la società ha sposato insieme a me – aggiunge l’allenatore dei biancoverdi – ci porterà dei risultati, affronteremo ogni partita cercando di dare il massimo e rendere felice il nostro pubblico».

Sabato si torna a giocare: in programma per la 2ª giornata del campionato di Promozione c’è la gara esterna sul campo del Thiesi con fischio d’inizio alle 17.

