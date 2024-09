Arborea-Villacidrese si sposta a Sa Rodia. Sarà il Centro Federale di Oristano a ospitare la partita della seconda giornata del Girone A di Promozione, domenica alle 17 (anziché alle 16). Il motivo è legato ai lavori in corso al “Gino Neri”, lo stadio di casa, che hanno già costretto la squadra di Nicola Battolu ad allenarsi e giocare il match di Coppa Italia con la Tharros a Terralba. Nella prima giornata, l’Arborea è uscito sconfitto 2-1 in casa del CUS Cagliari mentre la Villacidrese – fra le grandi favorite per il campionato – ha superato per 1-0 il Pirri sabato scorso.

Nuovo anticipo. Al programma delle partite di domani, che già prevedeva quattro incontri, si aggiunge anche Stintino-Lanteri Sassari con calcio d’inizio alle 16.30. Diventano quindi quattro le partite del Girone B al sabato, più cinque domenica, mentre nel Girone A domani c’è soltanto Guspini-Sant’Elena.

Il motivo di così tanti anticipi è perché la prossima settimana la terza giornata di Promozione si giocherà in turno infrasettimanale. Nel programma di mercoledì nuove variazioni di orario: Selargius-Atletico Cagliari alle 16.30, CUS Cagliari-Pirri, Tortolì-Orrolese e Villacidrese-Villamassargia alle 17, Buddusò-Usinese e Coghinas-Arzachena alle 18 e Sennori-Stintino alle 19.

