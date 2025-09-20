Nel campionato di Promozione, si sono giocati oggi sei anticipi della seconda giornata di andata.

Nel girone A, il Guspini espugna (0-3) il campo dell’Uta. Le reti di Marci e Riep (doppietta). Pareggio (2-2) tra Tharros e Tonara: per gli oristanesi a segno Gianoli su rigore e Zanettini, mentre per i rossoneri Noli e Ruggeri.

Nel girone B, il Luogosanto vince (0-2) sul campo dell’Atletico Bono grazie alle reti di Cissè al 27’ del primo tempo e di Nicolò Occhioni su rigore al 12’ del secondo tempo.

Pioggia di gol a Ghilarza con l’Usinese che batte (3-4) i giallorossi. Per la squadra di Scotto, a segno Irde, Igene (doppietta), D’Andrea. Per i padroni di casa Mari, Masala e Rudonja. Parità (2-2) tra Ozierese e Macomerese. Marcature di Ferro e Fantasia per la compagine di casa e di Fenudi e Vera Rubio per gli ospiti. L’Arzachena vince (0-1) a Thiesi grazie al gol di Donati.

