Promozione. Anticipi: vincono Guspini, Arzachena, Luogosanto, Usinese e OziereseGirone A e girone B, ecco come è andata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nel campionato di Promozione, si sono giocati oggi sei anticipi della seconda giornata di andata.
Nel girone A, il Guspini espugna (0-3) il campo dell’Uta. Le reti di Marci e Riep (doppietta). Pareggio (2-2) tra Tharros e Tonara: per gli oristanesi a segno Gianoli su rigore e Zanettini, mentre per i rossoneri Noli e Ruggeri.
Nel girone B, il Luogosanto vince (0-2) sul campo dell’Atletico Bono grazie alle reti di Cissè al 27’ del primo tempo e di Nicolò Occhioni su rigore al 12’ del secondo tempo.
Pioggia di gol a Ghilarza con l’Usinese che batte (3-4) i giallorossi. Per la squadra di Scotto, a segno Irde, Igene (doppietta), D’Andrea. Per i padroni di casa Mari, Masala e Rudonja. Parità (2-2) tra Ozierese e Macomerese. Marcature di Ferro e Fantasia per la compagine di casa e di Fenudi e Vera Rubio per gli ospiti. L’Arzachena vince (0-1) a Thiesi grazie al gol di Donati.