In Promozione, la regina di mercato è l’Alghero. La società giallorossa con l’acquisto del bomber Giuseppe Meloni, protagonista a suon di gol del salto di categoria in D del Budoni, conferma di voler puntare all’Eccellenza. L’allenatore è Gian Marco Giandon che nelle ultime due stagioni ha guidato l’Under 15 del Cagliari.

Tre volti nuovi per il Luogosanto: sono Alessio Bruno, Giovanni Ricciu e Rubens Zanon. Al Sud, il Terralba sta altrettanto allestendo una corazzata. L’ultimo arrivato è il difensore Alessandro Lasi, proveniente dalla Tharros. Tra i pali ecco Marco Aresu, ex Castiadas e Arazachena. Preso anche l’attaccante Mattia Muggianu, ex Barisardo. Confermati Manuel Porru, Manuel Piras, Nicola Manca, Manuel Uliana, Mirco Soddu, Luca Orrù, David Volpe e Nicolas Pitzalis.

L’attaccante Yahya Jatta passa dall’Idolo al Fonni. In Prima categoria, colpo del Castelsardo che chiude con il difensore senegalese Elzo Sarr, ex Bonorva e Codrongianos.

© Riproduzione riservata