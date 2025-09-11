Con un’operazione lampo, il Cus Cagliari piazza due colpi importanti in chiave presente e futura: si uniscono alla rosa d ella Prima squadra (Promozione), Manuel Porcedda, esterno d’attacco classe 2006, reduce dall’esperienza all’Orrolese dopo essere cresciuto nel COS, e Simone Renna, portiere classe 2005 con trascorsi tra Atletico Uri e Monastir.

A commentare i nuovi arrivi è il direttore sportivo Andrea Vargiu, che esprime grande soddisfazione: «Con un’operazione fulminea ci siamo rinforzati con due tra i più talentuosi universitari sardi. Sono contento: sono due giovani promettenti che ci daranno sicuramente una grossa mano. Già da domenica potrebbero essere a disposizione di mister Lantieri per l’esordio a Mogoro. La prima di tante battaglie».

Il DS aggiunge poi un pensiero sul gruppo e sulle ambizioni stagionali: «Siamo fiduciosi. I ragazzi hanno lavorato duramente e sono sicuro che il lavoro pagherà. Abbiamo una rosa ampia che ci dà la possibilità di avere tante risorse, in un campionato che si preannuncia durissimo».

Con Porcedda e Renna, il CUS Cagliari dimostra ancora una volta la volontà di puntare su giovani di qualità, con l’obiettivo di affrontare al meglio una stagione che si prevede intensa e ricca di sfide.

