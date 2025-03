Jerzu, Samugheo, Ozierese e Campanedda sono sempre le capoliste dei quattro gironi di Prima categoria. Ma solo il Samugheo nel girone B è a un passo dal salto il Promozione. Negli altri raggruppamenti, la situazione è ancora incerta.

Nel girone A, lo Jerzu è primo con 63 punti. la Baunese insegue a quota 61, il Decimoputzu a 58. In questo girone oggi il Settimo ha piegato per 3-1 l'Azzurra, lo Jerzu ha vinto per 2-1 sul campo della Bariese, la Baunese ha espugnato (2-4) il campo dell'Ulassai. Il Quartu 2000 ha vinto a Sestu per 3-0, mentre il San Vito di Angelo Padiglia ha conquistato punti preziosi vincendo per 2-0 a Sadali, il Sant'Elia ha vinto il derby cagliaritano: 3-0 al La Palma. Vittoria per 2-0 del Decimoputzu sull'Himalaya, pari fra Asseminese e Tertenia (2-2).

Nel girone B, il Samugheo corre a vele spiegate verso la Promozione con 57 punti, inseguito dalla Gialeto a quota 48 e dal Gonnosfanadiga a 47 punti. La capolista ha piegato per 1-0 il Villamar, la Gialeto ha fatto altrettanto col Barumini.

Nel girone C, Ozierese sempre in testa a 63 punti. Il Thiesi insegue a 61. La capolista oggi ha battuto il Pozzomaggiore per 4-0, mentre il Thiesi ha sconfitto (2-1) la Corrasi.

Nel girone D, il Perfugas ha vinto (2-1) lo scontro diretto col Campanedda, dimezzando il distacco dalla vetta. Ora il Campanedda ha 57 punti, il Perfugas 55.

