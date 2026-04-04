Omaggio dei carabinieri della compagnia di Porto Torres al maresciallo in congedo Michele Rosas, nuovo centenario ospite da circa tre anni della comunità integrata “Per te per Sempre”.

L’incontro è stato organizzato per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle imminenti festività pasquali e per celebrare il prestigioso traguardo del centesimo compleanno dell’anziano sottufficiale. Alla presenza della direttrice della struttura, Bernardetta Tanca, e della figlia del festeggiato, Maria Antonietta, il comandante della Compagnia, Capitano Stefano Scurti, e i militari della stazione di Porto Torres hanno consegnato al Maresciallo Rosas e alla consorte, signora Tonina, l’uovo di cioccolato con i colori dell’Arma.

Il militare in congedo visibilmente commosso, ha ripercorso i momenti importanti della propria carriera professionale, caratterizzata dal servizio prestato in diverse località tra cui Carbonia, Genova, Alghero e Ozieri, sempre accompagnato dalla consorte con la quale è legato da 70 anni di matrimonio. Nel corso del colloquio, il centenario ha ricordato con orgoglio gli anni trascorsi in divisa, sottolineando il valore della rettitudine e l’importanza del legame indissolubile con l’Istituzione, ripetendo più volte: “Buono con i bravi, con i cattivi mi comportavo di conseguenza”. Un momento emozionante per Michele Rosasnche ha ringraziato i colleghi per la calorosa visita che testimonia la costante vicinanza dell’Arma verso chi continua a onorare i valori dell’appartenenza all’Istituzione anche in congedo.

© Riproduzione riservata