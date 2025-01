Tandem di testa nel Girone A di Prima categoria: Jerzu e Decimoputzu guidano la classifica dopo i risultati di oggi. Lo Jerzu ha vinto a Sestu per 0-4, il Decimoputzu ha piegato la Bariese per 3-0. Successi anche di Sadali ad Assemini per 3-1, del Tertenia 1-0 al La Palma e del San Vito vittorioso per 3-2 sul campo del Vecchio Borgo Sant'Elia. Pari (1-1) fra Settimo e Baunese.

Nel Girone B domina il Samugheo con 38 punti. Seguono Arbus (32), Perdaxius (29) e Gonnosfanadiga (28). Il Samugheo ha piegato la Verde Isola di Carloforte per 2-1, l'Arbus affidato a Virgilio Perra ha vinto a Cortoghiana per 5-2.

Nel Girone C Thiesi primo con 38 punti, Ozierese seconda con 36 punti, la Corrasi terza con 30 punti. La capolista ha travolto per 5-0 la Sanverese, la prima inseguitrice la Bittese per 3-0. Nel Girone D è primo il Campanedda con 32 punti, poi Perfugas (30) e Ploaghe (28). La capolista si è imposta a Ploaghe per 3-1. Il Perfugas ha piegato il Valledoria per 1-0, l'Oschirese ha vinto per 3-2 sul San Paolo. Successo del Laerru sul terreno per Porto Torres per 2-0.

© Riproduzione riservata