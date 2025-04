Tre punti d'oro in chiave salvezza del Settimo che ha vinto sull'Himalaya per 3-1: i gol per i locali li hanno segnati Fanni, Dessena e Ambu.

Per gli ospiti, Tupponi. Una vittoria che spinge il Settimo verso la salvezza e che complica il futuro dell'Himalaya. Nell'altro anticipo di oggi, sconfitta casalinga invece per il Sestu piegato per 0-1 in casa dall'Azzurra Monserrato.

Il gol del successo lo ha siglato Tulli a nove minuti dalla fine. Inutili poi gli attacchi del Sestu alla ricerca del pari.





