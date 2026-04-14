Il Macomer ad un passo dal ritorno in Promozione. A quattro giornate dalla fine del campionato, la squadra del Marghine viaggia in vetta al girone C della Prima categoria con 63 punti, otto di vantaggio sul Fonni, secondo della classe. Staccatissimo il Supramonte , terzo in classifica con 49 punti.

Su 26 gare finora giocate, il Macomer ne ha vinto venti, tre le ha pareggiante, altrettante le ha perse. Per domenica è in programma proprio lo scontro diretto col Fonni sul campo della capolista. Vincendo, il Macomer di mister Marchi, sarebbe matematicamente promosso con largo anticipo. In caso di una sua vittoria, il Fonni ridurrebbe a cinque i punti di distacco dall'avversario.

Il Macomer, nato nel 1923, ha un grande passato alle sue spalle con campionati di Interregionale e di Eccellenza sulle sue spalle. In coda è già retrocesso il Pattada, ultimo con dieci punti. San Maro Cabras e Silanus occupano appaiate il penultimo posto con 23 unti.

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