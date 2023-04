Presentata a Milano, nella Terrazza Martini, la 6ª edizione del Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, gara organizzata dall’Aci Sassari che si correrà il 15-16 aprile con base a Porto Cervo.

I 110 km cronometrati prevederanno i 4 speciali da ripetere due volte, coi passaggi sulle prove San Pasquale e Aglientu nella giornata di sabato e quelli sulle speciali Lo Sfossato e Calangianus la domenica, seguiti dalle premiazioni al Molo Vecchio.

Il Rally sarà valido come 2º round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, per il Trofeo A112 e per il Campionato Regionale e sarà abbinato alla Regolarità a Media, titolata per il Tricolore e per l’Europeo Fia, alla Regolarità Sport, valida per il Trofeo Tre Regioni. Previsto anche il Martini Rally Vintage non competitivo riservato alle auto in livrea Martini. Ancora aperte le iscrizioni, con l’elenco iscritti che verrà svelato nella settimana della gara.

Presenti, oltre al presidente del’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, e al presidente dell’Aci Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, anche l’Assessore Regionale al Turismo Gianni Chessa, il due volte campione del mondo Rally Miki Biasion, il presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa, il presidente di Smeralda Holding Franco Carraro e, a rappresentare il territorio, anche i sindaci di Arzachena e Calangianus, Roberto Ragnedda e Fabio Albieri, e il vice sindaco di Aglientu Marco Addis.

Rally Italia Sardegna. Nel frattempo, si sono aperte sabato le iscrizioni al Ris 2023, data italiana del Campionato del Mondo Wrc che si correrà dal primo al 4 giugno con base a Olbia e prevederà 19 speciali e 334 km crono. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 2 maggio, data in cui sarà pubblicata la Rally Guide 2, e i posti disponibili saranno 90, con l’agevolazione per gli equipaggi sardi che - fa sapere l'organizzazione - consisterà nella riduzione del 50% della tassa d’iscrizione.

Magliona. Si è aperta con una vittoria in gara 1 sulla pista di Vallelunga la stagione di Omar Magliona nel Master Tricolore Prototipi, serie organizzata da Pnk di cui il pluricampione sassarese detiene il titolo Cn 2022. Nella gara 2, tuttavia, il pilota turritano, al volante della Norma M20 FC preparata dal team Cms Racing Cars e motorizzata con un Honda 2000 da Lrm, è stato costretto al ritiro dopo essere stato tamponato da un altro concorrente, sanzionato dai commissari.

