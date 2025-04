Fabrizio Farci e Francesca Pibi si aggiudicano, a Portoscuso, “La Panoramica”, seconda prova “Sud Sardegna 2025”, corsa ciclistica “La Panoramica”. Gara ciclistica amatoriale aperta sia agli uomini che alle donne. L’organizzazione è stata curata alla perfezione dall’ASD Gruppo Sportivo Ciclistico MG Portoscuso, col patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Portoscuso. Il percorso prevedeva un circuito di 22 chilometri da ripetere tre volte per gli uomini e due volte per le donne. La partenza, in salita, determina una prima selezione senza tuttavia smembrare totalmente il gruppo. Nella seconda salita di giornata, di tre chilometri con pendenze più importanti rispetto alla prima, nasce la fuga decisiva con una decina di corridori. Tra questi Eros Piras, Umberto Parente, Matteo Mascia, Fabio Gargiulo, Fabrizio Farci, Massimo Pintori e Omar Vargiu. Nell’ultimo giro Farci, Gargiulo e Pintori cambiano passo e staccano gli altri corridori del gruppo ristretto. La corsa si decide in volata: a tagliare per primo la linea del traguardo è Fabrizio Farci, della Monreal Bike. Mentre nella gara femminile successo di Francesca Pibi della 2000 Ricambi.

Ordine d’arrivo dei primi tre uomini:

Fabrizio Farci, Monreal Bike Massimo Pintori, Donori Bike Team Fabio Gargiulo, Alghero Bike

Ordine d’arrivo delle prime tre donne:

Francesca Pibi, 2000 Ricambi Cristiana Atzori, Team Bike Academy Tiziana Massidda, Pul Sar

