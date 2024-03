Giovanissimi atleti ma con l’approccio giusto per affrontare un percorso pugilistico difficile. Ad appena 15 anni Enrico Falchi, 46 kg, pugile di Porto Torres, categoria Junior, è salito sul podio più alto conquistando la medaglia d’oro alle fasi regionali del Campionato italiano di pugilato categoria Schoolboy 13-14 anni e Junior 15-16 anni, manifestazione che si è svolta a Sarroch il 2 e 3 marzo. Un doppio successo per l’Associazione sportiva dilettantistica Se.Sa Boxing di Porto Torres che vi ha partecipato presentando anche un altro giovane atleta Christian Demuro, 46 kg, Schoolboy classe 2010, sul podio con una medaglia d’argento. Demuro ha superato in semifinale il pari peso Miquelis Samuele della Asd TM su Planu di Cagliari, mostrando temperamento e buona tecnica pugilistica, qualità che hanno portato la vittoria al giovane atleta turritano, garantendogli il passaggio alle finali regionali. Il pugile dopo 3 riprese intense ha perso la finale di strettissima misura contro il boxeur di casa.

Enrico Falchi con una boxe di qualità ha superato il suo avversario, strappando applausi dal numeroso pubblico presente ma soprattutto conquistando la medaglia d'oro che gli permetterà di partecipare alle prossime fasi nazionali in programma il 19 aprile a Mondovì.

«Il duro lavoro quotidiano in palestra, ma soprattutto il costante impegno nel tessuto sociale della nostra città, ci spinge a continuare il nostro percorso di crescita, il nostro sogno è quello di realizzare una struttura capace di far combattere con più continuità i nostri ragazzi ed ospitare iniziative sociali e sportive per gli sport da combattimento a Porto Torres», commenta il direttore sportivo Stefano Masia, portavoce del direttivo societario Se.Sa.

