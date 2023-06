Una seduta aperta a cittadini, imprenditori, associazioni, commercianti, sportivi e a coloro che vogliono contribuire a salvare il futuro dell’A.S.D. Porto Torres Calcio, la società sportiva che sta attraversando un momento critico, in particolare sotto l’aspetto economico e dirigenziale.

La riunione è stata convocata dal presidente della commissione Sport del Consiglio comunale, Antonello Cabitta, per giovedì 22 giugno alle 17, con all'ordine del giorno le dimissioni del gruppo dirigente della storica società calcistica turritana, l'allargamento dei quadri dirigenziali con nuovi ingressi, proposte e ricerca sostegni economici da parte delle imprese locali o dei semplici cittadini.

«L'amministrazione comunale sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione - spiega il presidente Cabitta - e ci è sembrato giusto che tutta la città raccogliesse la richiesta di aiuto lanciata dalla dirigenza. Crediamo che a Porto Torres ci siano gli spazi, non solo economici, per sostenere una realtà che è radicata nel cuore di tutti. Il confronto di giovedì servirà per approfondire bene il tema in piena trasparenza e valutare quali energie possano essere messe a disposizione per sostenere la società».

Nei giorni scorsi quattro dirigenti avevano lasciato l’incarico: lamentavano il mancato supporto sia sotto il profilo economico che dirigenziale.

