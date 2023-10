Seconda edizione del Memorial di pugilato in ricordo di Gianni Falchi, il brigadiere scomparso all'età di 49 anni, nell’aprile di due anni fa.

A Porto Torres il Palazzetto dello sport “Alberto Mura” apre le porte alla manifestazione di boxe, in programma il 28 ottobre prossimo, organizzata dall’Asd Turris Battista Martellini con il patrocinio del Comune turritano.

Sul ring, a partire dalle 20, undici incontri ufficiali nella sfida interregionale Sardegna-Lombardia che vedrà combattere i migliori pugili sardi provenienti dalle diverse palestre e associazioni dell’Isola e gli ospiti lombardi, veri talenti del mondo della boxe. Resta ancora vivo il ricordo del carabiniere, noto anche per la sua passione verso lo sport, in particolare per la boxe. Nella palestra di via Petronia, a Porto Torres, ha contribuito a far crescere il talento di giovani atleti, con i suoi valori e il rispetto per le regole, qualità per le quali ha sempre rappresentato un esempio per tanti che lo hanno frequentato.

A due anni dalla scomparsa, il carabiniere Gianni Falchi resta nella memoria di chi lo ha conosciuto per la sua dedizione al servizio dell’Arma, 30 anni di carriera e un impegno determinante nella risoluzione di diversi casi sia a Porto Torres sia a Sassari.

