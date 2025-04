Le verifiche tecniche e sportive iniziate ieri sera e concluse questa mattina sono le operazioni preliminari dell’ottavo Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, che si aprirà alle 12.30, al Molo Vecchio di Porto Cervo, con la cerimonia di partenza.

La manifestazione organizzata dall’Automobile Club Sassari, con oltre 110 partenti, prevederà 142 km cronometrati che si disputeranno tra oggi e domani e saranno articolati in 12 speciali.

Oggi tre speciali nuove da ripetere due volte: Aratena (14,83 km, ore 13.30 e 16.45), Monti (7,13 km, 14.15 e 17.30) e Alà dei Sardi (9,64 km, 14.35 e 17.50) e un doppio riordino a Olbia prima del ritorno a Porto Cervo. Domani mattina le vetture partiranno alle 7.20 verso il controllo a timbro di Arzachena e i doppi passaggi su Lu Colbu (10.95 km, 9.25 e 13.10), Aglientu (13,80 km, 10.15 e 14) e Luogosanto (14,80 km, 11.25 e 14.50). Alle 16 arrivo e premiazioni al Molo Vecchio di Porto Cervo.

Il Rally Internazionale Storico Costa Smeralda sarà il 2º round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche - con 67 iscritti tra cui tutti i protagonisti del tricolore compreso il campione in carica Matteo Musti (Porsche Carrera Rs 2º Raggruppamento), e Gianfranco Cunico navigato da Gigi Pirollo (Porsche 911). Al via nel Rally anche le due vetture della Auto Classiche e le 15 del Trofeo A112 Abarth. Saranno rispettivamente 13 e 11 gli equipaggi al via della gara valida come Campionato Italiano Rally Regolarità a Media 50 e 60, a cui parteciperà anche Maurizio Verini, che nel 1978 vinse la prima edizione del Costa Smeralda. Non potranno mancare le 23 auto in livrea Martini iscritte al raduno non competitivo Martini Rally Vintage.

