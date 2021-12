Si è appena aperta la finestra di mercato invernale e il Ploaghe piazza subito tre colpi.

Tris di acquisti. Si tratta del 30enne esterno ex Trinità Dario Gaddia, del portiere Alessandro Caputo (classe 2001), e dell'attaccante 21enne Bakary Kone. I tre nuovi acquisti sono pronti per il debutto di domenica al “Cabigiosu” contro l'Ottava, che sarà anche l'occasione per l'esordio casalingo in panchina del neoallenatore Giovanni Orunesu a cui il presidente Pier Mario Tedde ha affidato la squadra, dopo l'esonero di Costantino Cubeddu e la parentesi di due settimane di Paolo Serra, che è tornato nei ranghi come preparatore atletico. Dopo un avvio convincente i biancoblù hanno inanellato una serie di risultati negativi nel mese scorso che hanno portato al divorzio con l'ex allenatore del Cus Sassari.

Obiettivo playoff. Il debutto di Orunesu di domenica nel derby con la New Codrongianos (sconfitta per 1-0) non è stato fortunato. Il Ploaghe occupa il sesto posto del girone E della Prima categoria, con quattordici punti e una vetta distante ben quattordici lunghezze. L'obiettivo playoff resta a portata di mano per il club di Ploaghe

© Riproduzione riservata