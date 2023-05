Sarà playout tutto sardo tra Atletico Uri e Ilvamaddalena. L’Arzachena disputerà la semifinale playoff sul campo della Casartena. Stagione finita per la Cos salvatasi domenica scorsa. Questi i verdetti dopo l'ultima giornata della sessione regolare.

L’Arzachena si aggiudica (2-1) il derby con l’Ilvamaddalena che viene condannata a disputare i playout. Gli smeraldini, rimasti in quarta posizione, sbloccano il risultato al 19’ con una deviazione aerea del capitano Bonacquisti su punizione di Nino Pinna. Nella ripresa, al 15’ il raddoppio firmato da Sartor con una conclusione di sinistro dal limite. Al 39’ Bazile entra in area e supera Fusco accorciando le distanze.

Importantissima vittoria (1-0) in chiave posizione playout per l’Atletico Uri. Battuto il Portici con rete decisiva, al 36’ del primo tempo, di Fiorelli su assist di Loru. Ora la sfida fratricida con l'Ilva.

Sconfitta (5-2) indolore per la Cos sul campo del Monterotondo. Gli uomini di Loi, già salvi, chiudono al nono posto. Padroni di casa subito avanti al 7’ con Fontana che insacca di testa. Al 27’ il raddoppio di Carosi che ribadisce in rete una respinta corta di Floris. Al 35’ il tris di Tilli. Al 37’ ancor a segno Tilli. Al 41’ la Cos resta in dieci per l’espulsione di Vesi. Nella ripresa, al 5’ Mancosu accorcia le distanze. Al 26’ Mancosu con un diagonale firma la doppietta personale. Al 36’ la quinta rete dei laziali con Nardoni.

