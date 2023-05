Nel campo di Mulinu Becciu, il Sant’Elena supera (2-1) il Lanusei aggiudicandosi la gara di andata del playout di Eccellenza. La gara di ritorno si giocherà, a campi invertiti, domenica prossima. Gli ogliastrini saranno obbligati a vincere per conquistare la salvezza. Mentre i biancoverdi possono ora contare su due risultati su tre.

La partita si sblocca nella ripresa. Sono gli uomini di Marco Piras a passare in vantaggio al 12’ con Caboni che si libera del suo marcatore e col sinistro trafigge Dessì. Dopo otto minuti il pareggio di Mainardi con un gran tiro al volo dal limite dell’area, la palla s’infila sotto la traversa. Al 44’ Caboni smarca Sanna che batte ancora Dessì.

Gara di andate dei playout che si sono giocate anche nelle categorie minori. Ecco i risultati. In Promozione, Atletico Bono-Posada 0-2 (Girone B) e Coghinas-Oschirese 2-1 (C).

Per la Prima categoria, Virtus Villamar-Frassinetti 3-2 (girone B), Bultei-Florinas 2-1 (D) e Cus Sassari-Castelsardo 0-1 (E).

In Seconda, Gonnesa-Bindua (girone B) 1-0, Gesturi-Virtus San Sperate 2-0 (C). In corso Amatori Jerzu-Gairo (A) e Sedilo-Nurachi (D).

Le gare di ritorno si disputeranno il 14 maggio.

© Riproduzione riservata