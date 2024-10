Il derby Villacidrese-Guspini è ormai archiviato: ha vinto la Villacidrese 1-0 con una zampata allo scadere di Manuel Piras. L’attaccante dai gol pesanti (già nella prima partita di campionato contro il Pirri una sua rete è valsa i tre punti) è felice come ovvio che sia ma nel contempo sincero: «Il mio gol era inaspettato, è arrivato alla fine quando nessuno se lo immaginava. Noi attaccavamo e loro ripartivano, nella ripresa c’era molto più equilibrio».

Il ventiseienne è già a quota cinque gol in campionato e ha le idee chiare sul futuro: «Mi sono messo a disposizione della squadra e del tecnico. Non so quanti gol riuscirò a segnare in questa stagione, non mi sono posto obiettivi numerici, gli unici obiettivi che mi sono posto sono tenere lassù in alto in classifica la squadra e di lavorare ogni giorno per migliorare».

Archiviato il derby ora la testa per la Villacidrese è allo scontro diretto in testa di sabato contro la Tharros: entrambe sul podio a 15 punti insieme al Lanusei (già sfidato lo scorso 12 ottobre) ma con gli oristanesi imbattuti in questo torneo e con una migliore differenza reti. Tutte nobili decadute alla ricerca di un posto in Eccellenza.

© Riproduzione riservata