Si è giocata oggi la settima giornata del campionato di Promozione. Grande equilibrio nel girone A con tre squadre in testa alla classifica. La Villacidrese, forte del successo (1-0) casalingo contro il Guspini, aggancia Tharros e Lanusei che hanno pareggiato (4-4 e 2-2) in trasferta rispettivamente contro Uta e Tortolì.

Si avvicina il Cus Cagliari, quarto ad un punto dal trio di testa, che ha sconfitto (3-1) l’Atletico Cagliari. Avanza anche il Castiadas che ha espugnato (0-2) il Virgilio Porcu di Selargius al termine di una partita combattuta. Le reti di Vacca e Jurado. «Una bella prestazione da parte dei ragazzi contro un avversario di spessore», dice il vice presidente dei biancoverdi, Matteo Frau. «Tre punti importanti. L’obiettivo? Raggiungere prima possibile la quota salvezza».

Con due reti nella ripresa, il Pirri batte (2-0) il Villamassargia. Pokerissimo (5-0) dell’Arborea contro l’Orrolese. Pareggio senza reti tra Atletico Masainas e Sant’Elena. Ad Arzana, il Terralba supera (0-1) l’Idolo.

Nel girone B, addirittura quattro formazioni in vetta: Bonorva, Coghinas, Buddusò e Luogosanto. Il Buddusò è stato bloccato (0-0) in casa dal Siniscola. Poker (4-0) del Bonorva contro l’Abbasanta. A Galtelli, il Luogosanto piega (1-2) il Tuttavista. Successo (2-3) esterno anche per il Coghinas contro il Sennori. Ritrova la vittoria (3-2) l’Usinese davanti al pubblico amico contro un ostico Tonara. Due volte sotto l’Atletico Bono di Massimo Altarozzi agguanta (2-2) l’Arzachena. Chiudono Castelsardo-Bosa 0-0 e Lanteri-Ovodda 2-2.

© Riproduzione riservata