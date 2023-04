Il movimento tennistico a Carbonia sta vivendo forse la sua stagione migliore.

Una delle conferme benauguranti arriva dalla convocazione di due piccole ma promettenti tenniste alla Coppa della Province che si terrà a partire da domani 21 aprile a Cagliari.

Nel novero delle migliori piccole tenniste sarde figurano anche Caterina Soddu, classe 2015, e Beatrice Tuveri, 2014, allenate da Marco Loi, iscritte al Tennis Club Carbonia, e richiamate per la competizione regionale che potrebbe aprire loro le porte alla fase due, cioè la Coppa delle Province e livello nazionale. «Beatrice e Caterina sono la dimostrazione - analizza il dirigente del TC Carbonia - della crescita costante da anni del movimenti tennistico in città e nel territorio: un riscontro dettato dai numeri che non è casuale».

E infatti non è casuale il fatto che Comune ha vinto un bando del Pnrr per migliorare la cittadella sportiva di via Balilla, sede del Tc Carbonia, prevedendo la costruzione di un altro campo da tennis.

