Tesserata per la società sarda Club Isula Spearfishing, si è allenata duramente nel mare del centro-nord Sardegna anche d'inverno, ma il lavoro ha pagato: Emanuela De Lullo è la nuova campionessa italiana di Pesca in Apnea. Ha vinto il titolo al campionato italiano assoluto che si è disputato a Santa Maria di Leuca, nel Salento.

Gli atleti si sono sfidati per la categoria sia maschile che femminile, in una due giorni intensissima nelle acque pugliesi, un evento che ogni anno tiene con il fiato sospeso tutti i pescatori ed apneisti italiani. Mare molto difficile, con condizioni meteo marine in continua evoluzione, che hanno donato alla competizione delle variabili dal non semplice dominio e lettura per i concorrenti.

L’atleta che collabora pure col Team C4 Carbon, dopo il secondo posto nei Campionati 2022 di Trapani e l’oro per nazioni conquistato al campionato euroafricano di Bizerte 2022, è partita subito forte chiudendo la prima giornata col 100% di coefficiente e conquistando il tricolore in quella successiva.

Adesso Emanuela De Lullo si prepara per il campionato del Mondo in Spagna di Laredo 2023, che vedrà l'atleta del Club Isula Spearfishing anche nel ruolo di capitano della Nazionale Italiana.

