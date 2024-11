Esame di maturità per la Sardegna Marmi Cagliari, che nell'8° turno della Serie A2 Femminile fa visita alla Logiman Broni, ottava forza del campionato con 6 punti all'attivo (domenica, ore 16).

Forti delle ultime 4 vittorie consecutive (compresa quella contro la corazzata Sanga Milano, grande favorita per la promozione in Serie A1), le virtussine cercano un altro grande colpo esterno, che consentirebbe di restare nel vivo della zona playoff.

Pur partita a singhiozzo (perdendo un mese fa anche a Selargius), Broni può vantare un roster di ottimo livello. In copertina c'è la lunga canadese Christine Morra che, con 75 punti è la miglior realizzatrice di squadra. A seguire l’ala Meriem Nasraoui (73 punti e 58 rimbalzi), l’ala con passaporto tedesco Alina Hartmann (57 punti) e l’ala pivot Marta Scarsi (54 punti).

«In questo periodo dell’anno siamo molto concentrati su migliorare le nostre cose», afferma il preparatore atletico Marcello Cominu. «In primis le letture tattiche e gli strumenti tecnici necessari, al tempo stesso facciamo in modo che ci siano stimoli adeguati per una crescita fisica. in questa fase non ci preoccupiamo troppo degli avversari. Broni è una squadra fra le più forti e attrezzate per la categoria. Ha avuto un periodo di difficoltà, tutte legate ad assenze e infortuni ma sono sicuramente una squadra ben allenata che come noi, in casa, ha sempre fatto risultato».

© Riproduzione riservata