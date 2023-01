Se non avesse avuto una falsa partenza (zero punti in due partite), condita da infortuni e qualche acquisto da perfezionare, il Bonorva sarebbe in cima alla classifica del campionato di Promozione girone C, probabilmente quello più difficile dei tre.

Ad ogni modo i biancorossi occupano la seconda piazza (28 punti), ad un solo punto dalla capolista Tempio. A fare compagnia al Bonorva, come vice capolista, è l'Usinese. Che i bonorvesi affronteranno sabato prossimo tra le mura amiche del Chichito Chessa.

«Sarà una partita decisamente importante - spiega il tecnico del Bonorva Massimiliano Mura -. Loro sono una squadra esperta, che ha ottimi valori tecnici e che sa colpire quando meno te lo aspetti. Noi comunque attraversiamo un buon momento, che ovviamente intendiamo confermare. La squadra è in salute e confidiamo anche nell'apporto dei nostri tifosi».

Nelle fila del Bonorva è presente una nutrita pattuglia argentina. Impreziosita dall'arrivo (a dicembre) di Santiago Naguel, 29 anni, un attaccante che nelle scorse stagioni militava nel San Telmo, formazione della serie B argentina e tra l'altro uno dei quartieri più caratteristici di Buenos Aires. Un vero lusso quindi il fantasista per un campionato di Promozione comunque esaltante e che dovrebbe essere combattuto ed incerto sino alla fine. Sia in testa che in coda.



