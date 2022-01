Settimo posto per Valentina Pedditzi al campionato italiano di marcia individuale (categoria Allieve) che si è tenuto domenica scorsa a Pescara. La marciatrice quindicenne dell’Atletica Maracalagonis “Il Sogno delle Giovani Promesse” ha disputato una grande gara chiudendo i dieci chilometri in 55 minuti e 26 secondi. “Una prestazione perfetta”, dice il tecnico Arturo Zullo, “essendo per lei l’esordio sulla distanza. Ha gestito con grande intelligenza mostrando una buona tecnica. Valentina ha grossi margini di crescita. Una ragazza seria con la testa sulle spalle. Potrà ottenere altre grandi soddisfazioni se continua su questa strada”. Neanche tre mesi fa, Pedditzi aveva conquistato il quinto posto nella tre chilometri di marcia ai campionati italiani individuali cadetti a Parma firmando anche il record sardo (15:06.38). “L’ennesimo successo per tutta la società”, dice il presidente della società viola, Lucia Mascia. “Valentina è stata grandiosa. Un esordio sulla distanza fantastico. Onorati del suo settimo posto a livello nazionale. La nostra è una bella squadra. Una famiglia formata da atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori, genitori. Inoltre abbiamo un grande mister, Arturo Zullo”. L’ Atletica Maracalagonis “Il Sogno delle Giovani Promesse” è una realtà in continua crescita che conta oltre cento iscritti.

