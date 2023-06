Sale l’attesa anche alla Domus per Parma-Cagliari, che prenderà il via alle 20.30, con tanti tifosi che stanno facendo il loro ingresso nella Main Stand per seguire tramite i due maxischermi posizionati a bordocampo (quasi davanti alle panchine) la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B.

Saranno oltre duemila a fare il tifo dallo stadio, dopo la decisione della società di aprire la tribuna (gratis, scaricando nella giornata di ieri l’invito) per venire incontro alle tantissime richieste di chi non è riuscito a trovare un biglietto per il Tardini, dove il settore ospiti (1.300 posti) è andato esaurito in poche ore e molti sostenitori rossoblù hanno acquistato biglietti in altre zone dell’impianto.

Alla Domus i cancelli hanno aperto alle 19.15, con l’afflusso che procede in maniera regolare. Tanto l’entusiasmo, con i primi tifosi che hanno già iniziato a intonare cori di sostegno - per quanto a distanza - per spingere il Cagliari verso la finale promozione col Bari.

