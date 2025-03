A Oristano domenica fa tappa l’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei territorio 2025.

Una giornata all’insegna della pallavolo che vedrà sotto rete le rappresentative, femminili e maschili, dei comitati territoriali di Cagliari, Centro Sardegna e Sassari: in campo atleti dai 13 ai 15 anni.

Le partite si disputeranno al Palatharros di via Michele Pira, per quanto riguarda le femminili, mentre i match maschili si svolgeranno nella palestra di via Messina. Su entrambi i campi si parte alle 9.15 con il sorteggio, un’ora più tardi è in programma la prima gara.

La manifestazione terminerà con le premiazioni, che si terranno al Palatharrosalla presenza del Presidente del Comitato Regionale FIPAV Sardegna, Eliseo Secci, e dell’amministrazione comunale con l’assessore allo Sport, Tonio Franceschi.

