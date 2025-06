Masainas. Fabio Tinti, 37 anni, è il nuovo allenatore dell' Atletico Masainas, appena retrocesso dalla Promozione alla Prima Categoria. Il club ringrazia Tiziano Serpi per la professionalità dimostrata durante l’ultima stagione alla guida della prima squadra e ufficializza la scelta con lo sguardo rivolto alla nuova stagione. Fabio Tinti, ex Perdaxius, è il nuovo allenatore. Guiderà il progetto tecnico per affrontare le sfide della prossima stagione in cui il Masainas vorrà essere protagonista. Nello staff tecnico ci sarà anche Edoardo Steri, che entra a far parte della famiglia dell'Atletico nel ruolo di preparatore dei portieri. E intanto il mercato già muove i primi passi.

