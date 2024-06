Si terrà sabato e domenica la quarta edizione del Campionato Nazionale di padbol, disciplina che mixa calcio, padel e pallavolo. All'evento, in programma al centro sportivo Rebote Padbol Club di Arezzo, Cagliari sarà rappresentata dalla Ferrini che si presenta con tre coppie: Fabio Argiolas-Gianluca Loddo, Filippo Lai-Mario Piras, Mauro Picciau-Fabio Piras.

Il torneo si compone di sedici coppie suddivise in quattro gironi da altrettante squadre, con un totale di 33 atleti provenienti da 8 regioni diverse e 12 città (oltre a Cagliari anche Roma, Afragola, Bari, Terni, Trasimeno, Agropoli, Livorno, Arezzo, Ceccano, Sarzana e Olbia).

Il palmarès. Il Padbol Ferrini Cagliari è uno dei principali a livello nazionale, sia per le strutture all'interno del centro sportivo Polese sia per i riconoscimenti vinti negli anni in cui la disciplina ha preso piede in Italia. I cagliaritani hanno vinto il titolo nel 2021, arrivando secondi nel 2002 e secondi e terzi nel 2023, con in più il successo nell'ultima edizione della Coppa Italia. Proprio alla Ferrini, dall'11 al 14 luglio, si terrà anche la terza edizione del Sardegna International Padbol Cup, che ospiterà i giocatori più forti al mondo provenienti da Italia, Austria, Germania, Portogallo, Romania e Spagna.

