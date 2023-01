La Costa Orientale Sarda saluta la Coppa Italia. La squadra di Francesco Loi è stata battuta (2-1) a Pozzuoli dalla Puteolana. Sotto di due reti, la squadra gialloblù ha accorciato le distanze con Nurchi e nel finale ha sfiorato il pari.

Subito Cos sotto col gol al freddo (7') di Guarracino che lanciato a rete, si presenta davanti a De Luca e insacca. Inutili le proteste dei gialloblù che ritenevano irregolare la posizione dell’attaccante. Nel finale di tempo, occasione di Piroddi. Ad inizio ripresa il raddoppio ancora con Guarracino che devia nel sacco su un traversone dalla destra.

La Cos reagisce e al 22’ accorcia le distanze su una ripartenza: Nurchi riceve palla a centrocampo, si dirige in velocità verso la porta avversaria, supera un uomo, entra in area e batte Lamberti. È poi un assedio della Cos pericolosa in particolare con Nurchi e Ladu. Al 45’ Lamberti devia sul palo una gran conclusione dell'ex centrocampista del Lanusei.

