Fulmine a ciel sereno in casa Ossese, attualmente al terzo posto del campionato di Eccellenza e reduce dall'ultima vittoria casalinga contro la Nuorese (2-0).

Poco fa si è dimesso il tecnico della squadra Giampiero Loriga, 42 anni, che guidava la formazione da due stagioni, sfiorando nella passata stagione la promozione in serie D sia in campionato che in Coppa Italia. «Dimissioni per motivi personali», spiega l'ex allenatore dei bianconeri al telefono. Con lui però è andato via l'intero staff e tutta la vicenda lascia supporre che dietro queste dimissioni ci siano anche altre motivazioni.

Ora la società è alla ricerca di un nuovo tecnico per la guida della compagine. In pole position l'allenatore sassarese Marco Sanna, ex giocatore di Cagliari e Torres. Ma potrebbero esserci altre soluzioni. La squadra riprenderà domani sera gli allenamenti. Nel prossimo turno (5 gennaio) l'Ossese osserverà la sua giornata di riposo. Domenica 8 gennaio importante impegno casalingo contro la vice capolista Budoni.



