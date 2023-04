Dopo tre stagioni Alberto Melis lascia la panchina dell’Orione Selargius. Il tecnico sinnaese, classe 1978, ha mostrato tutte le sue qualità, professionalità ed esperienza, e grande passione per il calcio. La sua carriera è iniziata appena cinque anni fa e nel suo palmares ha già due vittorie in Seconda categoria con Città di Selargius e Calcio Pirri. Le richieste non gli mancheranno sicuramente.

«Ritengo che il ciclo all’Orione sia chiuso», esordisce Melis. «Pertanto le strade si dividono. Una decisione non semplice e molto sofferta. Qua mi sono sentito a casa. La società non mi ha mai fatto mancare nulla. Abbiamo vissuto assieme l’anno difficile della pandemia. Nelle ultime due stagioni abbiamo ottenuto un terzo posto e, in quella appena conclusa, un buon quinto piazzamento. Sino a febbraio abbiamo cullato il sogno di lottare per le primissime posizioni. L'Orione resterà nel mio cuore».

Melis ha fatto crescere diversi giovani. «In questi anni – continua – ho avuto il piacere di allenare ragazzi straordinari, oltre ad essere validi giocatori hanno dimostrato di avere valori umani e sportivi importanti. Nell’ultimo torneo ho avuto a disposizione una rosa con età media molto bassa. Molti giocatori erano alla prima esperienza e devo dire che sono cresciuti tantissimo. Questo mi fa enorme piacere. Sono orgoglioso di loro. Non posso che ringraziarli per la disponibilità, l’impegno e la costanza. Hanno mostrato anche attaccamento alla maglia. Il futuro? Non so ancora», chiude. «Sono pronto a mettermi nuovamente in gioco».

