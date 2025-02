Archiviato l'Open Bnl di Cagliari, il circuito che mette in palio punti e pass per le Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia si trasferisce in Sicilia, sui campi del Ts Monte Ka' Tira di San Gregorio di Catania.

Nel turno decisivo del tabellone maschile della seconda sezione Open 2.8-2.5, la testa di serie numero 13 è il 2.5 del Tc Cagliari Riccardo Ciulli, mentre un turno dietro c'è il compagno di circolo Edoardo Pilia (2.6), che affronta il 2.7 ragusano Michelangelo Giuffrida: chi vince, si gioca con la testa di serie numero 15 Antonio Casalnovo (2.5 cosentino) un posto nel tabellone principale.

Tabellone principale che vede la partecipazione, tra gli altri, di Marco Dessì (2.4 del Tc Moneta)

Nel main draw femminile, in campo due portacolori del Ct Decimomannu. Sofia Del Balzo Ruiti (2.6) ha esordito spuntandola 6-2, 1-6, 6-3 sulla 2.8 catanese Lavinia Arena e ora sfida la 2.5 pistoiese Vittoria Benedetti. Sconfitta per Sara Farci (2.8), 6-3, 6-0 contro la 3.1 catanese Susanna Conticello.

© Riproduzione riservata