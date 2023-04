Domenica di ripresa ieri per l’Olbia, tornata subito in campo dopo il 4-0 all’Alessandria per preparare la gara esterna con la Recanatese.

Giovedì, nel turno pre pasquale, la squadra di Roberto Occhiuzzi affronterà una delle squadre più in forma del girone di ritorno, reduce dal buon pareggio in rimonta (1-1) in casa della capolista Reggiana e ormai salva, con 43 punti in classifica e 9 di vantaggio sui playout a 3 giornate dalla fine del campionato di Serie C.

Lo stesso non si può dire dell’Olbia, che proprio contro la matricola marchigiana andrà a caccia di quei punti necessari a blindare la categoria. Con voglia ed entusiasmo. “Giovedì andiamo a incontrare un avversario non col senso di appagamento, ma col sentimento contrario di chi, alla fine del campionato, si sente come se fosse il girone di andata, come se ci fosse ancora tutto da dare, dispiacendosi del fatto che manchino solo tre gare”, ha detto Occhiuzzi – per rendere l’idea – dopo il successo nello scontro diretto con l’Alessandria.

In occasione della trasferta di Recanati il tecnico dei bianchi ritroverà Nanni, in panchina sabato al “Nespoli” ma di fatto indisponibile per problemi fisici, ma perde Zanchetta, ammonito da diffidato contro i piemontesi e, dunque, squalificato al prossimo turno.

Quanto a Contini, fermato dall’infortunio alla spalla sinistra rimediato contro il Cesena, potrebbe rientrare per la penultima sfida, quella del 15 aprile contro la Reggiana.

