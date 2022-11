Olbia subito in campo dopo la sfortunata trasferta di Carrara.

Metabolizzare la sconfitta di domenica, arrivata al 90’ su autorete, non sarà facile, ma la squadra di Roberto Occhiuzzi non può permettersi distrazioni.

A maggior ragione se sabato al “Nespoli” ci sarà da affrontare il Cesena e la classifica, dal basso del penultimo posto, fa davvero paura. Vero è che la zona salvezza è ancora a -3, e che, a dispetto dei risultati, i bianchi appaiono in crescita, ma è altrettanto vero che urge una sterzata, che significa cominciare a conquistare punti pesanti anche contro le “big”.

La settimana porterà consiglio e, magari, il recupero di qualche infortunato, mentre si sa già che contro il Cesena Occhiuzzi potrà contare su Emerson e Minala, assenti contro la Carrarese per squalifica.

Nel frattempo, e a tal proposito, in collaborazione con la Geasar e l’Aia di Olbia, il club gallurese ha organizzato una serie di seminari sul miglioramento del comportamento in campo rivolta ai ragazzi del settore giovanile: ieri il primo appuntamento con l’arbitro Giua (Can A e B), al quale, oltre ai giocatori e agli staff tecnici delle giovanili dell’Olbia, ha partecipato Occhiuzzi. L’allenatore della prima squadra ha ricordato le proprie esperienze, sottolineando come il rapporto con l’arbitro debba essere improntato alla serenità per poter gestire nel migliore dei modi anche i momenti di maggiore frustrazione.

Il prossimo seminario è in programma il 5 dicembre, quando i ragazzi torneranno in aula, nella Sala Lodovici dell'aeroporto Costa Smeralda, per incontrare l'osservatore della Can C Ricco. Grande attesa per Pisacane, protagonista nel 2012 della coraggiosa denuncia di una tentata combine: il collaboratore tecnico di Liverani al Cagliari, già difensore dei rossoblù e ambasciatore Fifa, sarà a Olbia per il terzo appuntamento il 12 dicembre.

