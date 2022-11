Quella che Roberto Occhiuzzi ha definito “la migliore prestazione dell’anno” frutta zero punti all’Olbia, punita al 90’ dalla Carrarese complice l’autogol di Bellodi sul tiro di Bozhanaj.

Senza contare il peggioramento della posizione in classifica, dove i bianchi sono adesso penultimi, dopo la 14ª giornata di Serie C, per la peggior differenza reti rispetto alla pari punti (11) Fermana, e la caratura del prossimo avversario, quel Cesena fresco di sconfitta interna con l’Ancona e di retrocessione dal primo al quarto posto del girone B. E per questo più agguerrito.

In settimana, Occhiuzzi dovrà dare il meglio di sé per rianimare e motivare la sua squadra dopo la beffa subita al “Dei Marmi”. Un'Olbia che, tra le altre cose, sabato al "Nespoli" contro la "big" romagnola ritroverà Emerson e Minala, al rientro dalla squalifica, ma dovrà fare a meno ancora di Contini, che sconterà col Cesena la seconda e ultima giornata per il rosso contro il San Donato Tavarnelle. In un reparto, l’attacco, già ai minimi termini.

