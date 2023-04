E’ Antonio Marongiu il campione sardo nella cronometro individuale che si è tenuta a Olbia, organizzata dalla S.C. Terranova. Una grande prestazione dell’atleta tesserato con la Sardinia Bike School che, nel percorso di 12 chilometri, ha chiuso la sua performance in 15’41.44 con una media di addirittura 45,9 km/h.

Battuto sul filo di lana Matteo Mascia della Monteponi che ha tagliato il traguardo in 15’41.74. Terzo posto per Falvio Venomi del Team Pieri, staccato di 51.37 da Marongiu. «E’ stata una crono dura per il forte vento», dice Marongiu. «Sono felicissimo. Mi sono preparato e ci tenevo tantissimo a far bene essendo, questa, la mia specialità. Puntavo almeno al podio. Sono partito con grande determinazione riuscendo a vincere. Complimenti», continua, «al mio avversario principale, Mascia distanziato di appena tre millesimi. Oltre ad essere un grande atleta è un’ottima persona. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e a Federico Mannai, un amico ciclista scomparso tre anni fa».

Marongiu, che in passato aveva già vinto il titolo sardo a crono, è stato anche campione italiano Elite nel 2016. Anche nelle corse di gruppo su strada è sempre nelle primissime posizioni. Come anche nelle competizioni in mountain bike. Forte anche in salita (nella scorsa stagione si è piazzato secondo nella terza Coppa Città di Dolianova).

I prossimi obiettivi? «Il 2 giugno parteciperò ai campionati italiani di crono che fanno tappa a Villamassargia e Siliqua. Prima ancora, il 14 maggio, dovrei gareggiare alla corsa con partenza e arrivo a Selargius e che attraversa Sant’Andrea Frius, San Basilio, Silius e poi», conclude, «vorrei disputare il campionato regionale di Marathon a Pau».

Insomma tanti impegni per il forte atleta della SBS.

