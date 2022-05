Conto alla rovescia per la fine della stagione regolare in Serie D, con il Girone G che è l'ultimo a completarsi con quattro sarde in corsa per i playout. In corso le partite delle 16, escluse Carbonia-Gladiator e Muravera-Aprilia che hanno preso il via rispettivamente alle 14 (finale 3-2) e 14.30.

Ultima chance. Il turno conclusivo è iniziato con Carbonia e Latte Dolce negli ultimi due posti, quelli che valgono la retrocessione diretta in Eccellenza. I minerari hanno affrontato allo "Zoboli" il Gladiator, formazione abbondantemente salva: fanno il loro, vincendo 3-2 con i gol di Porru, Dore e Padurariu. Devono però soffrire nel finale, dopo che accorcia l'ex Lanusei Varela: ora per i biancoblù, che finiscono a 29 punti, c'è da sperare negli altri campi con qualche risultato a favore. A Sassari Mauro Giorico ha provato a rialzare il Latte Dolce, ci sta riuscendo ma serve un ultimo sforzo. La particolarità del calendario dà l'ultima speranza playout sul campo dove il tecnico di Porto Torres nel 2017 ha ottenuto la promozione in Serie C: il "Biagio Pirina", nel derby con l'Arzachena che a sua volta deve vincere e augurarsi un passo falso di una fra Team Nuova Florida e Torres per chiudere seconda o terza. Si sta giocando anche Muravera-Aprilia, col parziale di 3-3: se i sarrabesi pareggiano eguagliano il record di punti in D nella loro storia (47), se vincono lo superano.

Scontro diretto e derby. Cassino-Lanusei è la partita che vale di più nell'ultima giornata. Biancorossoverdi quartultimi ma sicuri dei playout con una vittoria, il pari potrebbe bastare in base ai risultati del Latte Dolce (e del Formia a pari punti) ma non dà certezze e il rischio rimarrebbe. Per la squadra di Oberdan Biagioni obbligo di fare risultato in trasferta, dove l'unica vittoria stagionale risale al 14 novembre (e l'ultima uscita esterna è il KO per 7-2 con la Cynthialbalonga). Derby al "Vanni Sanna" fra Torres e Atletico Uri, coi rossoblù reduci da tanti pareggi che cercano il sorpasso in extremis sul Team Nuova Florida per chiudere secondi. I giallorossi di Massimiliano Paba, quintultimi, puntano un successo che potrebbe voler dire salvezza diretta senza playout (e se dovessero essere spareggi la gara secca sarà in casa). Mancheranno per squalifica gli attaccanti Edgar Çani nei sassaresi e Hernán Altolaguirre negli ospiti.

