Ricardo Stechina torna ad Arbus, per vestire la maglia granata della nuova società ora chiamata Arbus Costa Verde. Il difensore argentino nella scorsa stagione era al Bonorva, dopo diverse esperienze in Sardegna: arrivato nell'Isola nell'estate del 2020 proprio ad Arbus, il classe '91 si era poi trasferito all'Atletico Uri per completare il campionato (interrotto per la pandemia) quando si era ripartiti a otto squadre, ottenendo la promozione in Serie D.

Nel torneo interregionale aveva però collezionato solo una presenza, trasferendosi nel mercato invernale al Tempio e passando poi al Bonorva nella scorsa stagione.

Stechina come allenatore ritrova Nicola Agus, che era il suo tecnico nei pochi mesi in granata. Negli scorsi giorni, oltre ai rinnovi del capitano Michele Spina e dei fratelli Lorenzo e Samuele Atzori, sono anche arrivati il portiere Jacopo Angioni (Villasimius e Terralba) così come il difensore-centrocampista Bruno Floris (pure lui un rientro, era al Sant'Elena sempre con Agus).

