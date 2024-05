La seconda tappa della Coppa del mondo di nuoto in acque libere si apre con la 10 km maschile e il successo di Marc-Antoine Olivier.

Arrivo in solitaria per il francese vice campione a Doha, con allungo negli ultimi 1000 metri, questa mattina a Golfo Aranci: tempo registrato un’ora 50’03”00, davanti al connazionale Logan Fontain (a 1”40) e all’ungherese Kristof Rasovzky, oro mondiale e vice campione olimpico in carica (a 1”50). Primo degli italiani Andrea Filadelli, quinto al traguardo in 1h50’08”40, in netto ritardo il capitano azzurro Gregorio Paltrinieri, 33esimo in 1h50’56”10, ma il risultato – assicurano – sarebbe in linea con la preparazione olimpica del campione carpigiano, che a Golfo Aranci punta a testarsi in vista di Parigi. Quanto ai sardi in gara, Marcello Guidi chiude al 21esimo posto (a 18”40) e Fabio Dalu al 32esimo (a 52”60).

Da registrare il forfait dell’ultima ora dell’altro atleta di punta della selezione italiana Domenico Acerenza, che non è partito per il riacutizzarsi di un problema alla spalla. L’altro forfait è quello di Giulia Gabrielleschi, che non ha partecipato alla 10 km femminile caratterizzata dalla doppietta brasiliana, con la campionessa olimpica di Tokyo Ana Marcela Cunha che si è imposta dopo 2 ore 02’00”70 davanti a Viviane Jungblut (2 ore 02’02”00); terzo gradino del podio per la tedesca Leonie Beck, trionfatrice l’anno scorso a Golfo Aranci, con 2 ore 02’02”20. Ottava Ginevra Taddeucci, che conclude la gara in 2 ore, 2 minuti e 5 secondi.

Domani a partire dalle 9.30 la staffetta 4x1500 mixed.

© Riproduzione riservata