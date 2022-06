L'esperienza di Michele Tamponi per la Nuorese che punta a iniziare un nuovo ciclo con tanti giovani. È l'allenatore originario di Calangianus il prescelto della società verdazzurra per rimpiazzare Giuseppe Cantara, passato qualche settimana fa al Tempio, in vista della nuova stagione in Eccellenza (la quinta consecutiva per i barbaricini). «È un tecnico di esperienza che ha allenato tanti anni, in più sposa in pieno il nostro nuovo percorso sui giovani. La società vede in lui un punto di riferimento», il commento dopo l'accordo da parte del presidente Maurizio Soddu.

Ritorno in panchina. Tamponi, classe '62 e un passato da calciatore alla Torres con Gianfranco Zola, nelle ultime stagioni ha avuto esperienze nel Nord Sardegna fra cui Posada e Tempio. Negli anni ha guidato, fra le altre, Calangianus, San Teodoro, Tavolara e Torres, con all'attivo diversi campionati di Serie D ed Eccellenza (anche vinta). Ora allenerà la Nuorese, che dopo il quinto posto nell'ultimo campionato riparte con rinnovate ambizioni e una rosa che sarà composta in gran parte da giovani, con qualche elemento di esperienza come il confermatissimo capitano Fabio Cocco.

