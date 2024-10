Nella sesta giornata del campionato di Eccellenza, tutta prevista domani alle 16, la partita di cartello è quella che vede protagoniste Nuorese e Monastir. Un match che vede coinvolte due squadre della parte alta della classifica e che, sicuramente, non mancherà di regalare emozioni agli spettatori presenti. La compagine verdazzurra risiede al settimo posto con un bottino di 8 punti; mentre i biancoblù sono secondi con 11 punti totali e rafforzati dalla new entry classe 2004 Mathias Massoni.

Ma il centrocampista della Nuorese Fabio Cocco non ha paura e conta sulla forza del suo gruppo: «Attendiamo questa partita con tanto entusiasmo, il Monastir ha fatto un mercato importante e ha ben chiaro il suo obiettivo. Proveremo a metterli in difficoltà sfruttando le nostre caratteristiche, ci sarà da soffrire ma giochiamo in casa e il Frogheri fino a oggi è stato il nostro punto di forza».

Da vero esperto della categoria, Cocco sa bene quali complicazioni si possono trovare in un campionato di Eccellenza. Nessun avversario va sottovalutato ed è fondamentale fare sempre del proprio meglio per raggiungere i traguardi prefissati, soprattutto per una società storica come la Nuorese, che in passato ha scritto pezzi importanti di storia sportiva di una regione intera: «L'obiettivo della società è quello di fare un campionato all'altezza del simbolo che portiamo sulla maglia. Rappresentiamo una delle società più importanti dell'isola e abbiamo l'obbligo di scendere in campo per vincere. Obiettivamente ci sono delle squadre che hanno investito tanto e, considerata la difficoltà del campionato, non sarà semplice stare al vertice». Le insidie sono sempre dietro l'angolo, ma certi club sanno bene come affrontarle, senza mai demordere. Tolto l'unico passo falso alla prima giornata contro il Tempio, i verdazzurri hanno collezionato cinque risultati positivi importanti e il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. La stagione 24/25 ha dunque avuto un avvio positivo, ma c'è comunque un po' di amaro in bocca per qualche punticino lasciato per strada: «La squadra sta bene, veniamo da una serie positiva e vogliamo continuare su questa scia. Potevamo sicuramente raccogliere qualche punto in più ma il bilancio è comunque buono considerato che abbiamo giocato 8 partite, tenendo conto anche della coppa», prosegue il centrocampista classe '88.

Nuorese-Monastir, per Cocco, non sarà soltanto una partita di campionato. La bandiera verdazzurra è ex di giornata, avendo militato anche nel club del presidente Marco Carboni ben sette stagioni fa: «Sono stato solo qualche mese a Monastir ma ho stretto diverse amicizie e altre le ho consolidate. Sono passati tanti anni, mi fa piacere vedere che sono cresciuti parecchio e che finalmente lottano per vincere l'Eccellenza. Sarà una bella gara di questo ne sono convinto». Appuntamento, quindi, sabato al Franco Frogheri di Nuoro (ore 16) per una partita tutta da gustare.

© Riproduzione riservata